Delia Matache a facut un gest de omenie și spirit civic! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” cantareței și au surprins-o in cele mai rare și de senzație ipostaze de pana acum. Iata ce comportament frumos are artista cand e in viața de zi cu zi, dar și ce imagini spectaculoase avem cu ea!