- Vica Blochina duce o viața foarte disciplinata la 48 de ani. Fosta balerina are grija de silueta ei, spune ca acum ține post și alearga 10 kilometri pe zi pentru a avea o energie buna. Vica Blochina s-a nascut in 8 august 1975, in Klaipeda, Lituania, dar locuiește in Romania de mai bine de 25 de ani.…

- „Spaima litoralului” este cel care i-a salvat viata lui Adrian Mititelu Jr. Fiul patronului de la FCU Craiova a venit cu dezvaluiri incredibile, de pe patul de spital, despre ceea ce s-a intamplat in noaptea care ii putea fi fatala. In varsta de 26 de ani, Mititelu Jr a trecut prin clipe groaznice,…

- Bosnia – Ucraina 1-2 si Israel – Islanda 1-4 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Ucraina si Islanda au obtinut biletele pentru finala play-off-ului de calificare la EURO 2024. Romania o va avea in grupa la EURO 2024 pe castigatoarea meciului Ucraina – Islanda. Ucraina a intors fabulos scorul in meciul cu Bosnia.…

- S-a aflat cine va arbitra meciul Romania – Irlanda de Nord! Primul joc al nationalei dupa ce a obtinut primul loc in grupa de calificare la EURO 2024 va fi in format LIVE TEXT pe AS.ro vineri, de la ora 21:45. Suedezul Kristoffer Karlsson (39 de ani) se va afla la centru in partida Romania […] The post…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a anuntat ca sistemul destinat procesarii declaratiilor vamale de export care presupunea prezentarea documentelor pe hartie a fost inlocuit de sambata cu unul nou: Sistemul de export automatizat - AES RO, care va permite efectuarea controalelor vamale mai rapid si…

- Schimbare radicala de look pentru sotia lui Ciprian Marica! Ioana a aparut in ultima poza bruneta, nu blonda, asa cum ne obisnuise. Sotia lui Ciprian Marica s-a pozat singura, cu o tinuta care i-a pus in evidenta abdomenul lucrat la sala. Schimbare radicala de look pentru sotia lui Ciprian Marica! Ioana…

- Un celebru milionar roman a divortat in secret de sotia sa mai tanara cu 20 de ani. Este vorba de Arpad Paszkany (52 de ani), fostul patron al celor de la CFR Cluj. Divort soc in lumea milionarilor din Romania. Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj, a divortat in secret de sotia sa, […] The post…

- Tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor 2024-2025 va avea loc joi, de la ora 19:00, la Paris, si va fi transmisa live in AntenaPLAY. Romania se afla in Liga C a competitiei, fiind prima din prima urna valorica. Competitia este una care se poate dovedi extrem de importanta pentru Romania, care…