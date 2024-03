Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Stanculescu, actorul roman remarcabil, s-a stins din viața la data de 23 octombrie 1998, dupa ce timp de peste 40 de ani a fascinat publicul cu prezența sa distincta și cu vocea sa puternica, atat pe scena, cat și pe ecran. Cunoscut ca un barbat frumos, a trait o viața indragostita de colega…

- Bogdan Stancu s-a retras din fotbal, iar acum are tot timpul din lume pentru cele mai importante persoane din viața lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Iata alaturi de cine a fost surprins…

- Delia Matache a facut un gest de omenie și spirit civic! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” cantareței și au surprins-o in cele mai rare și de senzație ipostaze de pana acum. Iata ce comportament frumos are artista cand e in viața de zi cu zi,…

- Cu cine iși petrece Dan Chișu timpul atunci cand soția lui, Alina Chivulescu, femeia care i-a pus inima pe jar, nu este prin preajma. Actorul a fost surprins in ipostaze de senzație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini…

- Cum arata o zi obișnuita din viața lui Gino Iorgulescu! Imagini rare cu milionarul. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare.

- Ce face Sorin Blejnar atunci cand nu știe ca este filmat! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Așa arata viața unui fost șef de la ANAF. Imagini rare!

- Fara doar și poate, Mircea Cartarescu pune mult preț pe nevoile și dorințele soției lui! Cum arata viața de zi cu zi a cunoscutului scriitor. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare cu cei…

- Fostul Ralucai Pastrama a fost surprins in compania unei domnișoare misterioase. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, a fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare cu afaceristul.