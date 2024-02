Culcatul la ora 21.00, secretul fericirii? Concluziile surprinzătoare rezultate dintr-un experiment Este culcatul in fiecare seara la ora 21.00 un secret pentru fericirea și buna noastra dispoziție? Un experiment intreprins de un jurnalist din Marea Britanie ne ofera raspunsurile. Este culcatul la ora 21.00 secretul fericirii? Rezultatele surpriza ale unui experiment Medicii avertizeaza ca somnul este crucial pentru un organism sanatos . Numai cu o odihna pe masura putem sa funcționam zi de zi la un randament maxim. In schimb, prea putine ore de somn sau o ora nepotrivita de culcare ne pot scoate usor din ritm. In final, o astfel de dezordine poate duce chiar si la apariția anumitor boli. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din ziua de azi se culca din ce in ce mai devreme și dorm aproape 10 ore. Jurnalistul Tim Dowling a experimentat mersul la somn la ora 21.00, cu obiectivul de a explora beneficiile și dezavantajele acestui obicei popular printre tineri. Potrivit Wall Street Journal, ora 21.00 este noua ora…

- Potrivit unui recent studiu, neuronii specifici oxitocinei, hormonul fericirii, intervin in imbunatațirea memoriei in cazul persoanelor afectate de demența Alzheimer. Cercetatorii de la Universitatea din Tokyo au fost interesați de rolul hormonului oxitocina (OXT) in procesul de invațare și memorare.…

- Mamaliga este un preparat tradițional care rareori lipsește de pe mesele noastre. Specialiștii ne-au spus ce se intampla daca mancam mamaliga in fiecare zi timp de o luna. Care este rezultatul? Dieta cu mamaliga Cu toții știm ca mamaliga este facuta cu malai, care care o sursa bogata de vitamina B,…

- Aproape 30 de cazuri de suspiciuni de avorturi ilegale au fost reclamate la poliție in 2022 in Marea Britanie, de aproape doua ori mai multe decat cu patru ani inainte. Aici, avortul nu este legalizat, dar este parțial dezincriminat - adica poate avea loc in anumite condiții. De pilda, daca sarcina…

- Cercetatorii in domeniul respirator avertizeaza ca lipsa de acțiune in privința reducerii poluarii aerului in Uniunea Europeana va „mari inegalitatea” dintre Europa de Est și Europa de Vest, relateaza The Guardian.Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a stabilit direcții privind numarul de particule…

- Medicii tineri din Anglia au inceput miercuri dimineata o greva de sase zile, o durata fara precedent pentru sistemul britanic de sanatatate publica, care este deja puternic afectat, relateaza AFP.

- Un barbat de 28 de ani, nascut in Marea Britanie și care nu a plecat niciodata din țara, urmeaza sa fie deportat in Portugalia, de unde au emigrat parinții sai in urma cu mai bine de 30 de ani, relateaza The Guardian.

- O femeie din Canada a moștenit in mod neașteptat o mica avere dupa ce o ruda din Marea Britanie despre care nu știa nimic a murit fara sa lase testament. Christine Woodey, din Bristol, a murit singura in Spitalul Southmead, in februarie 2021. Nu avea rude apropiate și nici n-a lasat testament. Danny…