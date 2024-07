Donald Trump susține că Rusia este „o mașină de război”. Reacția Kremlinului Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat vineri comentariile lui Donald Trump despre Rusia, pe care ar fi descris-o, intr-o convorbire avuta recent cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, drept „o masina de razboi” care i-a invins pe Napoleon si Hitler, relateaza agenția de presa Reuters, citata de news.ro.Fostul președinte american Donald Trump a declarat pentru Fox News ca i-a spus lui Volodimir Zelenski ca razboiul declanșat liderul rus Vladimir Putin trebuie sa se incheie. „Va confruntați cu o masina de razboi. Asta fac ei (rusii - n.r.), duc razboaie. L-au invins… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

