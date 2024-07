Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de migranți ilegali au fost salvați dupa ce barca lor s-a rasturnat in Canalul Manecii. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri. Totuși, patru oameni au murit in timpul incidentului.

- La zece zile dupa ce au plecat pe mare, barca a inceput sa ia apa. Zeci de barbați, femei și copii erau inghesuiți intr-o barca de pescuit, toți fiind refugiați tamili care fugeau de persecuție din Sri Lanka, incercand sa ajunga tocmai in Canada, relateaza The Guardian. Inainte sa se scufunde cu totul,…

- O femeie din Canada, primit in mod fraudulos echivalentul a 100.000 de euro, dupa si-a victimizat propriile fiice pe care le-a declarat ca fiind rezidenți inuiti, relateaza The Guardian ?...

- Julian Assange este liber si a parasit luni Marea Britanie si inchisoarea de inalta securitate de langa Londra unde a fost incarcerat timp de cinci ani, a dezvaluit WikiLeaks dupa anuntarea unui acord de recunoastere a vinovatiei cu justitia americana.

- Marea Britanie, SUA și Canada au acuzat Rusia de complot pentru a influența rezultatele alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE care vor avea loc in Republica Moldova la sfarșitul anului, scrie The Guardian. Intr-o declarație comuna emisa in prima zi a summitului G7 din Italia,…

- Trei persoane, 2 adulti si un copil de 8 luni, aflate la scaldat pe raul Strei, in localitatea Streisangeorgiu, orasul Calan, au fost salvate de pompierii din Hunedoara si Deva, dupa ce au ramas izolate, in aceasta dupa-amiaza, pe o insula formata in urma deversarii apei dintr-un lac de acumulare.

- Sute de protestatari care se opun extinderii fabricii Tesla din Grunheide, langa Berlin, s-au confruntat vineri cu politia, in timp ce unii dintre ei incercau sa ia cu asalt uzina de productie a vehiculelor electrice, relateaza The Guardian.

- Deputatul conservator Dan Poulter, fost ministru al sanatatii, a declarat sambata presei ca se alatura Partidului Laburist, ceea ce reprezinta un motiv de ingrijorare pentru premierul Rishi Sunak, depasit constant in sondajele pentru alegerile legislative, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. Poulter,…