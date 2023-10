Stiri pe aceeasi tema

- Alerta a specialiștilor din sanatate, dupa ce un studiu recent sugereaza ca persoanele care iau tratamente pentru pierderea in greutate, inclusiv cu Ozempic, pot avea probleme digestive extrem de grave. Teama este legata in special de explozia utilizarii acestor tratamente empirice, in acest…

- Printre afecțiunile grave ce pot fi provocate de utilizarea unor produse precum Wegovy, Ozempic, Saxenda sau Victoza sunt paralizia stomacului, pancreatita și obstrucțiile intestinale, potrivit studiului citat de CNN Health .Analiza a constatat ca riscurile este relativ mic, aproximativ 1% dintre persoanele…

- Un nou studiu sugereaza ca persoanele care iau medicamente injectabile populare pentru pierderea in greutate, inclusiv Wegovy, Ozempic, Saxenda și Victoza, pot prezenta un risc mai mare de probleme digestive grave, cum ar fi paralizia stomacului, pancreatita și obstrucțiile intestinale.

- Nimeni nu s-ar fi gandit vreodata ca raspunsul la intrebarea „cum rezolvam epidemia mondiala de obezitate?” s-a afla la o șoparla dintre cele mai veninoase, mare și urata. Dar in munca de cercetare rareori se intampla sa nu apara surprize.

- Au incercat și reușit sa slabeasca folosind controversatele medicamente Ozempic și Wegovy, iar acum regreta amarnic. Femei din SUA și Canada au dezvaluit problemele pe care le-au avut dupa folosirea medicamentului.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca analizeaza posibilele efecte adverse a trei medicamente antidiabetice prescrise din ce in ce mai des pentru pierderea din greutate, dupa ce au existat semnale conform carora aceste substante ar putea provoca pacientilor ganduri suicidare si de…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) investigheaza doua medicamente pentru diabet si pierdere in greutate, intre care și Ozempic, dupa ce autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii din Islanda a semnalat cazurile a trei pacienti care au luat aceste medicamente si au experimentat ganduri suicidare…