- Medicamentul Novo Nordisk pentru diabet Ozempic, utilizat pe scara larga, si medicamentul pentru pierderea in greutate Wegovy, ambele cunoscute chimic sub numele de semaglutida, apartin unei clase de medicamente numite agonisti GLP-1. Dezvoltate initial pentru diabetul de tip 2, acste medicamen reduc,…

- Noile medicamente sunt cunoscute sub numele de „agonisti GLP-1”, iar terapiile pe care le implica pot reduce apetitul si senzatia de foame, inducand-o pe cea de satietate. In ceea ce priveste rezultatele, acestea sunt cum nu se poate mai promitatoare: in studiile clinice, participantii au pierdut intre…

- Incepand de astazi, conducerea Spitalului de Boli Infecțioase “Sfanta Parascheva” din Iași a impus interdicția oferirii de atenții materiale și financiare personalului medical din unitate. Managerul spitalului, Florin Roșu, a precizat ca salariile angajaților din domeniul medico-sanitar este la un nivel…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul pentru 2024 pentru CJ este cel mai mare din ultimii 30 de ani, el adaugand ca spera ca proiectul sa fie votat luni in plenul CJ. Costel Alexe a afirmat ca veniturile prevazute in…

- Novo Nordisk a raportat rezultate peste asteptari aferente anulului 2023, deoarece vanzarile medicamentelor sale extrem de populare pentru combaterea obezitatii si diabetului au continuat sa creasca. Producatorul medicamentului pentru pierderea in greutate Wegovy si al medicamentului pentru diabet Ozempic…

- Potrivit cercetatorilor, acesta va fi folosit in curand la diagnosticarea mult mai rapida a pacienților cu cancer cerebral. Mai mult de atat, testul poate schimba și modul in care aceștia sunt tratați. Cu cat sunt diagnosticați mai rapid, cu atat pacienții au mai multe șanse sa evite biopsiile chirurgicale…

- Un studiu amplu realizat in Statele Unite nu a identificat nicio dovada conform careia administrarea Ozempic sau Wegovy de la Novo Nordisk este asociata cu o inmultire a cazurilor de ganduri suicidare, au anuntat cercetatorii vineri, transmite Reuters.

- Cu semaglutida injectabila, sub denumiri populare precum Ozempic, Wegovy și Zepbound, medicamentele GLP-1 au caștigat teren in gestionarea diabetului și tratamentul obezitații. Pacienții ar trebui insa sa acorde o atenție deosebita alimentației, pentru a minimiza efectele secundare.