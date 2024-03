Stiri pe aceeasi tema

- Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit,…

- Noile medicamente sunt cunoscute sub numele de „agonisti GLP-1”, iar terapiile pe care le implica pot reduce apetitul si senzatia de foame, inducand-o pe cea de satietate. In ceea ce priveste rezultatele, acestea sunt cum nu se poate mai promitatoare: in studiile clinice, participantii au pierdut intre…

- 19 total views …informatic al Casei de Asigurari de Sanatate, anunța Ministerul Sanatații care a semnat, la inceputul saptamanii, a doua finanțare de 100 de milioane de euro cu destinația digitalizarii CNAS și a Platformei Informatice pentru Asigurarile de Sanatate (PIAS). Digitalizare buna pana la…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul pentru 2024 pentru CJ este cel mai mare din ultimii 30 de ani, el adaugand ca spera ca proiectul sa fie votat luni in plenul CJ. Costel Alexe a afirmat ca veniturile prevazute in…

- Novo Nordisk a raportat rezultate peste asteptari aferente anulului 2023, deoarece vanzarile medicamentelor sale extrem de populare pentru combaterea obezitatii si diabetului au continuat sa creasca. Producatorul medicamentului pentru pierderea in greutate Wegovy si al medicamentului pentru diabet Ozempic…

- Producatorul de ambalaje din plastic, Romcarbon, anunța vanzarea unei parți din participația sa in Hidroelectrica la un preț mediu de 119,3 lei pe unitate. Romcarbon Buzau (simbol bursier ROCE), unul dintre principalii producatori de ambalaje din material plastic, a facut public joi la Bursa de Valori…

- Compania chineza BYD Co, cel mai mare vanzator de vehicule electrice si hibride plug-in din lume, a vandut aproximativ 3,02 milioane de vehicule in 2023, inregistrand o crestere de 61,9% comparativ cu anul precedent, transmite Reuters. Producatorul auto din Shenzhen a spus ca a vandut aproximativ 1,6…

- Cu semaglutida injectabila, sub denumiri populare precum Ozempic, Wegovy și Zepbound, medicamentele GLP-1 au caștigat teren in gestionarea diabetului și tratamentul obezitații. Pacienții ar trebui insa sa acorde o atenție deosebita alimentației, pentru a minimiza efectele secundare.