Stiri pe aceeasi tema

- In cateva luni, in zona Militari - Chiajna, in apropierea Bucureștiului, va fi inaugurat un nou magazin de mari dimensiuni. Investiția in acest proiect se estimeaza la aproximativ 10 milioane de euro. In curand se va deschide A1 Shopping Center, un proiect de retail in valoare de aproximativ 10 milioane…

- ”In 2023, un an marcat de provocari importante pe segmentul materialelor de constructii, compania Symmetrica a raportat o crestere cu peste 20% a cifrei de afaceri, impactata de strategia de extindere a companiei si de investitiile realizate in ultimii ani. In ciuda contextului economic instabil, compania…

- In vestul Capitalei, zona Militari-Chiajna, curand, va incepe construcția unui magazin urias. Proiectul aduce cu sine o veste buna pentru locuitorii din imprejurimi, oferind sute de noi locuri de munca.

- Noile interconexiuni, infrastructuri și achiziții energetice formeaza cadrul pentru afirmarea Greciei drept factor cheie pe piața energetica a Europei de Sud-Est, o piața reconfigurata in principal pe baza a doi factori: tranziția catre un mix energetic mai puțin poluant și reducerea prezenței gazelor…

- Societatea Saint-Gobain a investit la Turda 50 de milioane de euro intr-o linie de producție gips-carton. Grupul francez Saint-Gobain, care detine in Romania mai multe fabrici unde produce in principal materiale de constructii, a finalizat, in ultima parte a anului 2023, investitia intr-o linie noua…

- Stellantis va investi 103 milioane de euro la fabrica sa din Szentgotthard, Ungaria, pentru a creste capacitatea de productie a modulelor de actionare electrica (EDM), care vor ajuta producatorul de automobile sa-si dezvolte portofoliul de vehicule electrice, transmite Reuters. Investitia este a…

- Toyota va incheia anul 2023 cu cifre de vanzari record. Producatorul japonez de automobile a construit 9,23 milioane de vehicule și a vandut 9,36 milioane de vehicule. Din cauza lipsei de semiconductori, precum și cererii ridicate pentru mașini in America de Nord și in intreaga Europa, Toyota se așteapta…