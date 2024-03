Stiri pe aceeasi tema

- „Am promis ca pe 31 martie dam drumul la circulatia pe acest sens, ne-am tinut de cuvant. Multumesc Administratiei Strazilor si constructorului! In plus, dam drumul si pe bretelele de acces si am dat drumul deja pe cele doua linii de tramvai, deci, din punctul de vedere al traficului nu mai exista restrictii”,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a lansat miercuri un apel la responsabilitate, dupa ce proiectul de buget al municipalitatii a fost respins pentru a doua oara de Consiliul General.El a subliniat ca este deschis la dialog cu orice grup politic din CGMB."Ieri toata ziua numai asta am facut.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca va candida pentru un nou mandat la Primaria Bucureștiului, dar nu ia in calcul sa se reinscrie in USR. Edilul a menționat ca „ar fi pacat” sa revina PSD la conducerea celui mai mare oraș din țara.

- Primarul general, Nicusor Dan, a vorbit si de o problema de gestionare, legata de vizele de flotant ale unor locuitori ai Capitalei. „Vreau sa atrag din nou atentia asupra faptului ca, daca alegerile vor fi devansate, multi oameni care locuiesc in Bucuresti, dar stiau ca trebuie sa isi faca viza de…

- Nicusor Dan, a acuzat, duminica, o „lacuna legislativa” in ceea ce priveste modul in care se realizeaza exproprierile. Primarul general al Capitalei subliniaza ca, in prezent, suma cu care este rascumparat un spatiu verde nu tine cont de suprafata construibila a terenului. Suma cu care este rascumparat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in acest an vor fi alocate peste 27 de milioane de lei pentru deratizare si dezinsectie. "27.061.510 lei este bugetul aprobat de Consiliul General pentru anul 2024 pentru aplicarea tratamentelor de deratizare si dezinsectie. Acestea vor fi aplicate…