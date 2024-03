„Am promis ca pe 31 martie dam drumul la circulatia pe acest sens, ne-am tinut de cuvant. Multumesc Administratiei Strazilor si constructorului! In plus, dam drumul si pe bretelele de acces si am dat drumul deja pe cele doua linii de tramvai, deci, din punctul de vedere al traficului nu mai exista restrictii”, a afirmat primarul general. Investitia a costat, in total 54 de milioane de lei, au fost facturate lucrari in valoare de aproape 27 de milioane de lei si au fost achitati 13 milioane de lei, pentru restul de plata sumele sunt prinse in buget, a adaugat Nicusor Dan. Edilul a precizat ca…