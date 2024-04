Stiri pe aceeasi tema

- Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania. Aceasta va utiliza ca materie prima fier vechi . O investiție in domeniul metalurgiei este o noutate in peisajul economic al ultimilor ani, in Romania. Trendul…

- ”Prysmian Romania, unul dintre cei mai importanti producatori de cabluri din tara si din Europa, a deschis un birou la Bucuresti, in spatiul de coworking Mindspace din zona Pipera”, anunta compania. In spatiul Prysmian din zona de coworking Mindspace din Bucuresti vor lucra si angajatii Prysmian ce…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica seara, ca Romania va avea cea mai moderna fabrica de pulberi pentru munitie, la care va fi partener si Uniunea Europeana. Seful Executivului a fost intrebat, intr-o emisiune la Digi 24, daca Romania poate sau nu sa produca munitie de tip NATO, potrivit Agerpres.…

- De asemenea, Comisia Europeana a lansat programul de lucru pentru instrumentul de consolidare a industriei europene de aparare prin achizitii publice in comun (EDIRPA) si al patrulea program anual de lucru al Fondului european de aparare (FEA), arata comunicatul de presa al Executivului european. Impreuna,…

- "Vorbind despre sume, Europa ne-a pus la dispoziție sume importante: 200 milioane euro pentru lucrari de apa și canalizare in tot județul, 300 milioane euro pentru reabilitarea caii ferate, 70 milioane euro pentru piste de biciclete, 240 milioane pentru spitalul județean nou, 50 milioane pentru un drum…

- Societatea Saint-Gobain a investit la Turda 50 de milioane de euro intr-o linie de producție gips-carton. Grupul francez Saint-Gobain, care detine in Romania mai multe fabrici unde produce in principal materiale de constructii, a finalizat, in ultima parte a anului 2023, investitia intr-o linie noua…

- STADA a investit in viitoarea fabrica de medicamente de la Turda peste 60 de milioane de euro, pana acum. Fabrica STADA Turda, aflata pe ultima suta de metri cu pregatirile, a fost subiectul unui reportaj PRO TV privind investițiile straine din Romania. Mihai Fugarevici, Directorul General STADA Romania…