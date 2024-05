Dynamite Fighting Show ajunge, in premiera la Bistrița, in a doua zi de Paște. La Gala „Urmașii lui Dracula”sunt așteptați și legendarii Remy Bonjasky și Peter Aerts. Dynamite Fighting Show, cel mai prestigios turneu de evenimente de lupte din Romania ajunge in premiera la Bistrița, la TeraPlast Arena, in data de 7 iunie. La Gala „Urmașii lui Dracula” sunt așteptați și legendarii campioni Remy Bonjasky și Peter Aerts. „Este un moment istoric pentru noi și suntem determinați sa oferim fanilor o seara memorabila, plina de lupte de calitate și de spectacol. Vor fi cinci meciuri internaționale, va…