Cutremurul, care s-a produs la ora 08:28, la o adancime de aproximativ patru kilometri, potrivit Institutului National de Geofizica si Vulcanologie (INGV), a fost resimtit in mai multe cartiere din Napoli si in unele asezari din regiune.Numerosi localnici si-au petrecut cea de-a doua noapte afara din cauza seriei de cutremure - dintre care unul cu magnitudinea 4,4, cel mai puternic produs in zona in ultimii 40 de ani. Cutremur de 4 grade pe scara Richter, in zona Vrancea Pana in prezent, 46 de familii au fost evacuate din locuintele lor situate in 27 de cladiri, dupa ce au fost efectuate inspectii…