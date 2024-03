UE, în febra războiului. 500 de milioane euro pentru muniţii Comisia Europeana a lansat programul de lucru pentru instrumentul de consolidare a industriei europene de aparare prin achizitii publice in comun (EDIRPA) si al patrulea program anual de lucru al Fondului european de aparare (FEA), arata comunicatul de presa al Executivului european. Impreuna, aceste programe au un buget de aproape doua miliarde euro. Masurile de astazi in directia consolidarii bazei industriale si tehnologice de aparare europene sunt luate in urma adoptarii primei Strategii industriale europene in domeniul apararii ( EDIS) si a propunerii aferente privind un program european… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

