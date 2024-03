Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, pentru Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, a fost platita suma de 334.713.092,84 de lei pentru 247 obiective aflate in executie, iar, pentru Programul National de Dezvoltare Locala, au fost decontate 87.658.154,81 de lei pentru 131 de proiecte de investitii, arata comunicatul…

- ”Aprobam o schema de ajutor de stat pentru investitii de interes regional, de peste 50 de milioane de lei. Avem in vedere in special acele investitii cu impact social si economic, care dezvolta comunitati intregi, si vrem ca aceste investitii sa coaguleze si IMM-urile locale, ca furnizori in aceste…

- ”As dori sa vorbim si despre PNRR. Cer tuturor ministrilor coordonatori de reforme sa fie pregatiti saptamana viitoare pentru dialogul cu doamna Celine Gauer, responsabilul cu gestionarea PNRR la nivel european. Vom analiza fiecare jalon important din cererea de plata nr. 3, Este un dialog firesc, serios…

- Guvernul va investi 90 de milioane de euro, in urmatorii trei ani, in renovarea și eficientizarea energetica a 3% din instituții publice din Republica Moldova. In acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat, la inițiativa Ministerului Energiei, Programul privind renovarea cladirilor autoritaților administrației…

- „„Vreau sa continuam sa dam un semnal puternic de sprijin si catre mediul de afaceri, in special pentru sustinerea capitalului romanesc. De aceea, vom aproba astazi un ajutor de peste 86 de milioane de lei pentru IMM-uri. Acesti bani vor ajuta peste 9.200 de firme romanesti sa isi dezvolte afacerile…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 37,6 milioane euro (187 de milioane lei), destinata sprijinirii producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, arata comunicatul de presa al Executivului european. Schema a fost…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Guvernul prelungeste cu inca 2 luni limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, el aratand ca in lipsa acestei masuri, romanii ar fi platit preturi mai mari cu 20%, iar in unele cazuri cu mult peste acest nivel, de nesuportat pentru majoritatea…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat, marti, ca orele se pot desfasura online in zonele afectate de vremea rea, daca infrastructura permite, in caz contrar acestea urmand a fi recuperate. „Tocmai am incheiat o videoconferinta cu inspectorii scolari generali pentru evaluarea situatiei din tara,…