Stiri pe aceeasi tema

- Organizația PSD București și-a desemnat candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei, iar la Sectorul 5 va fi susținut Cristian Popescu Piedone. Acest vot al PSD București este doar un pas procedural, pentru…

- ”Marcel Ciolacu s-a dus in Italia. S-a vazut și el cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Ce face omul, face și maimuța! S-a dus sa promita in fața milioanelor de romani alungați peste hotare marea cu sarea, sa iși ceara scuze. Cerandu-și scuze, el fiind reprezentantul…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a spus miercuri, 14 februarie, premierului Romei, ca Executivul de la București vrea sa contribuie financiar la restaurarea Statuii Sfantului Petru de pe Columna lui Traian.„Evocand, totodata, incarcatura simbolica pe care o au unele dintre monumentele din centrul Romei, premierul…

- Investitia este a treia efectuata de Stellantis intr-o unitate de productie EDM, dupa Tremery-Metz din Franta si Kokomo, Indiana, in Statele Unite. In plus, Stellantis creste in 2024 productia de transmisii electrificate cu dublu ambreiaj (eDCT), de ultima generatie, pentru vehicule hibride si hibride…

- Luni a debutat in Sala Sporturilor din București o noua ediție a Campionatului European de Lupte. Cei mai buni sportivi din Europa se bat in Capitala pentru aurul continental. La puternica intrecere continentala participa și o sportiva din județul Dambovița. In aceste zile, la Europenele de lupte libere,…

- DIICOT și IGPR desfașoara astazi zeci de percheziții la cetațeni romani și straini care au format o rețea de trafic de migranți spre spațiul Schengen. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad impreuna cu polițiștii Serviciului…

- Uniunea Europeana ar trebui sa-și formeze propria armata unita, considera ministrul Afacerilor Externe al Italiei, Antonio Tajani, care a devenit șeful partidului „Inainte, Italia!” dupa moartea lui Silvio Berlusconi.