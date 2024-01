Directia de Investigatii Criminale din Politia Romana a colaborat cu Biroul FBI din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti in vederea destructurarii unei grupari criminale care clona carduri (skimming) pe teritoriul SUA. Concret, Poliția Romana a facut schimb de informații cu FBI. „Gruparea era specializata in infractiuni de criminalitate informatica (skimming la magazine) si actiona pe teritoriul american”, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane. De asemenea, politistii romani au colaborat cu Biroul FBI din cadrul Ambasadei SUA la Bucuresti in vederea prinderii unui…