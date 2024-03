Stiri pe aceeasi tema

- Gloria a trebuit sa aștepte pana in ultima etapa, insa a reușit, in cele din urma, sa obțina calificarea in play-off. Buzoienii au dispus clar de Pandurii, incheind sezonul regular pe locul 4, cu 34 de puncte, peste Mioveni și Csikszereda. Spectatorii au avut ceva emoții in primele 20 de minute, interval…

- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a invins-o dramatic pe CFC Arges cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, pe teren propriu, in ultima partida din etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal. Ciucanii au marcat golul victoriei la ultima faza a meciului, prin Akos Nistor (90+5). Janos Nagy (18) a deschis scorul…

- CSC Dumbravita a anuntat transferul lui Catalin Horcea, fundas care se pregatea deja alaturi de alb-verzi. Jucatorul in varsta de 28 de ani a evoluat in prima parte a sezonului la Phoenix Buzias, in Liga 3. Horcea este a cincea sosire oficializata in aceasta iarna la gruparea timiseana din Liga 2. Primele…

- CSC Dumbravita a disputat ieri un nou joc de pregatire, de aceasta data pe terenul sintetic de la Santana, in judetul Arad, acolo unde a intalnit formatia secunda a celor de la Szeged-Csanad Grosics Akademia. Divizionara secunda timiseana s-a impus cu 6-0 (1-0) in fata echipei din esalonul tert maghiar.…

- CSC Dumbravita a pierdut la scor testul cu colega de esalon Corvinul Hunedoara. A fost 5-1 la Simeria pentru viceliderul „B”-ului, care a condus la limita dupa prima parte. Antrenorul Cosmin Stan s-a declarat nemultumit si de ultimul junior care mai ramasese in teste, dar a folosit azi un nume nou –…

- CSC Dumbravita a mai anuntat o plecare, cea de-a saptea oficializata. E vorba de mijlocasul Adrian Zaluschi, care nu a mai fost prezent in lotul echipei in noul an. Altfel, alb-verzii vor mai pierde sigur la vara un jucator de care nu doreau sa se desparta – fundasul stanga Cosmin Gladun, intrat in…