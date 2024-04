Alb-verzii raman o sperietoare pentru caraseni. Dupa ce i-a amanat revenirea in „B” cu un an in vara lui 2022, CSC Dumbravita a invins-o din nou pe CSM Resita, azi, la limita, in play outul Ligii 2, scor 1-0, dupa o reusita spectaculoasa a golgheterului Dragan Paulevici. Ce-i adevarat, in sezonul regular rosso-nerii se „razbunasera” […] Articolul CSC Dumbravita, ca si salvata dupa victoria din duelul banatean cu CSM Resita a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .