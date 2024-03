Stiri pe aceeasi tema

- Penultima etapa a sezonului regular 2023/24 de Liga 2 a debutat joi seara, 7 martie 2024, la Chiajna, unde s-au intalnit doua echipe care vor juca in play-out, Concordia și CSC Dumbravița. Concordia a fost o dezamagire și in acest sezon, și-a ratat principalul obiectiv, promovarea, și va lupta din nou…

- Gruparea antrenata de Eusebiu Țurcanu a incheiat sezonul regulat pe locul 1, asigurandu-și prezența la turneul de promovare din aprilie. La Final Four-ul de luna viitoare, alaturi de bacauani va mai participa, in mod cert, lidera Seriei de Est, CSU Știința București. Cadrul va fi completat, cel mai…

- Cu o saptamana inainte de startul mini-returului, „CSMeii” și-au invins cu 1-0 (0-0) concitadina, prin golul inscris in min. 90+3 de Aftanache Sambata, in ultimul amical dinaintea relurarii campionatului, divizionarele C CSM Bacau și Aerostar s-au aflat fața in fața pe stadionul „Letea”. Caștig de cauza…

- Program etapa 16 Liga 2, sezon 2023-2024:joi, 22 februarie 2024, ora 19:30Concordia Chiajna – Ceahlaul Piatra Neamt – DigiSport, PrimaSport sambata, 24 februarie 2024, ora 11:00CSC Dumbravita – Unirea Slobozia – FRF.tvCorvinul Hunedoara – CSM SlatinaCSM Reșița – SteauaCS Mioveni – CSM AlexandriaCS Tunari…

- CSC Dumbravita a mai anuntat o plecare, cea de-a saptea oficializata. E vorba de mijlocasul Adrian Zaluschi, care nu a mai fost prezent in lotul echipei in noul an. Altfel, alb-verzii vor mai pierde sigur la vara un jucator de care nu doreau sa se desparta – fundasul stanga Cosmin Gladun, intrat in…

- Simona Halep nu a avut cel mai bun an din cariera, fiind suspendata pe o perioada de 4 ani pentru testul pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022. Ea așteapta sa fie audiata de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, in perioada 7-9 februarie 2024. In acest context, sportiva cu doua titluri de…

- O demonstreaza procesatorii romani care au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste 1 miliard de euro, incluzand și cofinanțarea, in prima sesiune de depunere de proiecte.Prin programul INVESTALIM, statul roman pune la dispoziție 600 de milioane de euro pentru ca avem nevoie de cat mai multe…

- CSC Dumbravita a anuntat azi inca o despartire. Tanarul atacant Paul Mercioiu nu mai face parte din planurile alb-verzilor pentru sezonul de primavara. Jucatorul in varsta de 20 de ani a fost imprumutat de timiseni de la UTA (precum alti tineri), dar a evoluat in doar doua jocuri de Liga 2, ambele pe…