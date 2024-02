Stiri pe aceeasi tema

- Joyskim Dawa (27 de ani, fundaș central) este fericit pe toate planurile. Internaționalul camerunez este titular incontestabil la FCSB, liderul Ligii 1 cu 7 puncte avans fața de principala urmaritoare, Rapid, iar bucuria sa este dublata și in viața personala. Dawa a devenit recent tata și iși exprima…

- Echipa greaca PAOK Salonic, condusa de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a pierdut duminica seara, pe teren propriu, scor 1-4, in fata formatiei Olympiacos Pireu, in etapa a 23-a din campionatul Greciei, potrivit news.ro Olympiacos a condus cu 1-0, prin reusita lui Fran Navarro, din minutul 29, insa…

- CSC Dumbravița se desparte de anul 2023 in cadere, suferind in aceasta seara cea de-a treia infrangere la rand in Liga 2. A fost 2-0 pentru gazdele de la FC Argeș, intr-un meci practic fara istoric disputat la Mioveni. Hotarati sa mai scape de emotiile locului ocupat inaintea partidei – 16, alb-violetii…

- Etapa a 14-aCeahlaul – FC Argeș 2-0CSC Dumbravița – Gloria Buzau 0-1AFK M.Ciuc – CSM Slatina 1-0Progresul-Spartac – Steaua 1-6CSM Reșița – CSM Alexandria 3-1CS Mioveni – Metaloglobus 0-2CS Tunari – Chindia 0-2Viitorul Tg.Jiu – Unirea Dej 2-1Corvinul – CSC Șelimbar 0-0Concordia – Unirea Slobozia 0-0…

- Concordia Chiajna a terminat la egalitate cu Unirea Slobozia, 0-0, marti seara, pe teren propriu, in ultima partida din etapa a 14-a a Ligii a II-a de fotbal. Concordia e neinvinsa de cinci etape, in care are doua victorii si trei egaluri. Unirea Slobozia are o singura victorie in ultimele patru…

- In etapa a 14 a a Ligii a 3 a, seria a 3 a, Gloria Baneasa, din judetul Constanta, a remizat in deplasare cu Progresul Fundulea, scor 1 1, pe cand Axiopolis Cernavoda, cealalta reprezentanta a judetului in serie, a cedat cu 1 2 pe teren propriu cu Dunarea Calarasi.In partida Progresul Fundulea ndash;…