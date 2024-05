Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare s-au viralizat mai multe imagini in care Cristina Pucean apare in compania altui barbat decat Bogdan de la Ploiești. Fanii se intreaba acum ce se intampla, de fapt. Sunt imaginile mai vechi, sau cei s-au desparțit din nou?! SpyNews.ro…

- Pe rețelele de socializare au fost acuzați ca mimeaza desparțirea, dar in realitate sunt cuplul perfect! Dragostea dintre Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu poate fi invinsa de nimic, nimic macar de motivele unei presupuse separari! Nu se știe daca au fost sau nu desparțiri, cert este ca se…

- Veste bomba in showbiz-ul romanesc! Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean formeaza din nou un cuplu! La cateva saptamani dupa ce au anunțat cea de-a doua desparțire, cei doi s-au afișat din nou impreuna! Imaginea pe care au postat-o de aceasta data a starnit multe reacții!

- Bogdan de la Ploiești a reacționat acid in mediul online, dupa ce un fac la criticat pentru faptul ca desparțirea de Cristina Pucean este doar o strategie de marketing. Mai mult, artistul a „scapat” motivul separarii de frumoasa blondina.

- Bogdan de la Ploiești dezminte faptul ca desparțirea de Cristina Pucean ar fi o strategie de marketing. Fanilor nu le vine sa creada ca cei doi au pus punct relației. Iata ce a transmis cantarețul de manele de aceasta data, prin intermediul rețelelor de socializare!

- Cand toata lumea aștepta ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sa faca pasul cel mare in relație, iata ca de cateva zile povestea lor de iubire s-a terminat. Cei doi s-au desparțit și au decis ca fiecare sa mearga pe drumuri separate in viața. Ce face celebra dansatoare, la puțin timp dupa ce…

- Bogdan de la Ploiești a transmis un mesaj cu subințeles, dupa ce el și Cristina Pucean s-au desparțit. Deși cantarețul de manele nu și-a dorit sa vorbeasca despre separare, iata ca el publica tot felul de mesaje care duc fanii cu gandul acolo. Iata ce a postat artistul pe rețelele de socializare!

- In urma cu cateva zile, Bogdan de la Ploiești și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat un videoclip de cand era pe patul de spital. Iubita lui, Cristina Pucean, i-a fost alaturi, iar internauți au crezut ca este vorba despre probleme de sanatate serioase.