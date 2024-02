Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a impuscat mortal sambata 12 rude, intr-un orasel din sud-estul Iranului, a anuntat agentia de stat IRNA, care citeaza autoritati locale din provincia Kerman. Printre persoanele ucise se crede ca ar fi tatal si fratele ucigasului, dar si mai multi copii. A intrat in case cu un Kalasnikov…

- Preotul Alexandru Vasile a murit fulgerator, la doar 31 de ani. Doi copii au ramas orfani de tata Vasilica, așa cum era cunoscut printre enoriași, și-a pierdut viața subit. Doi barbați, de 31 și 32 de ani, și-au pierdut viața luni seara, in urma unui cumplit accident de circulație produs pe DJ 100L…

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut fara urma. Profesorul raspundea doar la mesaje, dar nu raspundea la telefon, ceea ce i-a alertat pe apropiați. Anchetatorii banuiesc ca soția și cei doi copii minori l-au ucis pe barbat, iar ulterior au incercat sa acopere…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei patru copii, in apropiere de Paris, susținand ca „a auzit voci” care ii spuneau sa „faca rau”, a declarat joi procurorul Jean-Baptiste Bladier, citat de AFP, potrivit hotnews.ro .

- Un gest șocant a avut loc, in urma cu puțin timp, in Ruse. Un roman și-a impușcat cu sange rece iubita, iar mai apoi a recurs la un gest necugetat. Acesta a fost gasit, in cele din urma, fara viața in mașina familiei. Polițiștii au pornit o ancheta interna.

- Fanii serialului Peaky Blinders au motive de tristețe! S-a stins din viața un actor indragit al celebrului serial de televiziune. Poetul britanic Benjamin Zephaniah, a carui opera literara a fost influentata de Jamaica si care a refuzat sa fie innobilat de regina Elisabeta a II-a invocand legaturile…

- Patru membri ai aceleiasi familii au fost injunghiati mortal in noaptea de sambata spre duminica la New York de o ruda, care a ranit apoi doi politisti sositi la fata locului, inainte de a fi impuscat mortal, au anuntat duminica autoritatile americane, relateaza AFP, citat de Agerpres.roPentru moment…

- O crima infioratoare a zguduit, sambata, judetul Bistrita-Nasaud. Un barbat in varsta de 34 ani si-ar fi ucis sotia in varsta de 33 ani in fata celor doi copii ai cuplului. Un gest cutremurator al omului, care a infiorat, a fost cel al difuzarii imaginilor de dupa crima. Barbatul, ranit grav si el Tragedia…