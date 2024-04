Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Isakov, un rus in varsta de 40 de ani, recent revenit de pe frontul din Ucraina, a impușcat mortal, luni seara, un partener de afaceri, in restaurantul Ceabreț de pe Moskovsky Prospekt din Sankt Petersburg, Rusia, informeaza Meduza.Crima a fost surprinsa de o camera de supraveghere și il arata…

- Un barbat a recurs la un gest ingrozitor, in urma cpreia 12 persoane au murit. Acestea erau rudele sale, iar printre persoanele care au murit se numara tatal sau, unchiul și mai mulți copii. Barbatul a creat un adevarat masacru.

- Un barbat si-a impuscat mortal sambata 12 rude, intr-un orasel din sud-estul Iranului, a anuntat agentia de stat IRNA, care citeaza autoritati locale din provincia Kerman. Printre persoanele ucise se crede ca ar fi tatal si fratele ucigasului, dar si mai multi copii. A intrat in case cu un Kalasnikov…

- O crima infioratoare a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un hotel din zona Padina. Un barbat din Targoviște, in varsta de 41 de ani, ar fi fost injunghiat mortal de mai multe persoane. Persoanele banuite de comiterea crimei ar fi trei barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 32 de ani.…

- Tragedie fara mrgini in Baia Mare. Un caz șocant a avut loc pe Aleea Uranus din Baia Mare. Daca inițial s-a crezut ca este vorba de un incendiu, ulterior s-a dovedit a fi cu totul altceva. Un barbat i-ar fi dat foc fotei neveste și apoi s-a sinucis. La aceasta ora poliția criminalistica este la fața…

- Fiul unui fost primar a condus baut si a ucis o tanara de 21 de ani intr-un accident cumplit. Masina lui a zburat de pe sosea si a spulberat un stalp, pe care l-a rupt. Soferul in varsta de 39 de ani este fiul fostului primar din Cavnic si al directoarei de la Crucea Rosie Maramures. Se intorcea impreuna…

- Un imam a fost impuscat mortal, miercuri, in fata unei moschei din Newark, in apropiere de New York, potrivit unor oficiali care au exclus a priori o crima cu caracter rasist, scrie AFP, citat de news.ro."Nu cunoastem inca motivul acestei crime (dar) dovezile adunate pana acum nu indica un act motivat…