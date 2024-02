Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a impuscat mortal sambata 12 rude, intr-un orasel din sud-estul Iranului, a anuntat agentia de stat IRNA, care citeaza autoritati locale din provincia Kerman, transmite dpa. Printre persoanele ucise se crede ca ar fi tatal si fratele ucigasului, precum si mai multi copii, conform Agerpres.IRNA…

- Doua explozii au ucis cel putin 20 de persoane si ranit alte zeci in apropierea unui cimitir din Iran, unde avea loc o ceremonie de comemorare a asasinarii comandantului Fortei Al-Quds din cadrul Corpului Garzilor Revolutionare ale Iranului in 2020, generalul Qassem Soleimani, intr-un atac cu drona…

- O mama in varsta de 23 de ani din Florida a fost ucisa de fratele ei mai mic in timpul unei dispute in familie privind cadourile de Craciun. Minorul de 14 ani a fost ulterior impușcat de celalalt frate.

- Un adolescent american in varsta de 17 ani a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru ca a ucis patru elevi de la liceul sau in 2021 cu o arma pe care i-o dadusera parintii sai in statul vecin Michigan, transmite France Presse.

- O fata de 14 ani a impușcat mortal un coleg de clasa și a ranit alte cinci persoane inainte de a se sinucide la o școala din orașul rusesc Briansk. Anchetatorii nu știu, deocamdata, care a fost motivul pentru care fata a recurs la un astfel de gest.

- La data de 06.12.2023 Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unui inculpat, cu privire la comiterea infractiunilor de omor calificat, prev. de art 188 alin.1 C.pen. rap. la art.189 alin.1 lit.a C.pen., tentativa la omor calificat in modalitatea…

- Patru membri ai aceleiasi familii au fost injunghiati mortal in noaptea de sambata spre duminica la New York de o ruda, care a ranit apoi doi politisti sositi la fata locului, inainte de a fi impuscat mortal, au anuntat duminica autoritatile americane, relateaza AFP, citat de Agerpres.roPentru moment…