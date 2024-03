Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a preluat mandatul promițand sa apere democrațiile și sa lupte impotriva autocrațiilor. Dar America ține cu orice preț sa-și impuna interesele și sa mențina o ordine mondiala dupa bunul plac american, adesea folosind mijloace nedemocratice. O superputere liberala acționeaza ca un jandarm…

- Anamaria Prodan are o relație de cateva luni cu jucatorul de box Ronald Gavril. In emisiunea ei de la Antena Stars, impresara s-a dat de gol și a dezvaluit ca in curand va imbraca rochia de mireasa, fara sa dea alte detalii. In reality show-ul „Prodanca. Punct și de la capat”, emisiune difuzata in fiecare…

- Deputata Marina Tauber a fost sancționata de Statele Unite ale Americii. Anunțul a fost facut de Ambasada SUA la Chișinau. „Astazi, Statele Unite au anunțat sancțiuni impotriva Marinei Tauber pentru facilitarea incercarilor oligarhului fugar condamnat Ilan Șor de a submina procesele electorale din Moldova…

- UPDATE 6:12 - Fostul deputat rus care conduce armata de luptatori anti-Putin: Il vom alunga de la KremlinIn calitate de lider al rezistenței armate rusești și de dușman inverșunat al liderului de la Kremlinului, Ilia Ponomarev are mai multe motive sa se uite peste umar, relateaza Ziare.com.Rebelul rus,…

- Caz șocant in Statele Unite ale Americii! O influencerița cunoscuta in mediul online a murit subit, dupa ce a suferit un stop cardiac. Tanara avea varsta de 35 de ani și 4 copii. Mulți fani o plang acum.

- Un barbat in varsta de 33 de ani a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei patru copii, in apropiere de Paris, susținand ca „a auzit voci” care ii spuneau sa „faca rau”, a declarat joi procurorul Jean-Baptiste Bladier, citat de AFP, potrivit hotnews.ro .

- Crima socanta inainte de Craciun in Constanta. Un barbat de 35 de ani a fost gasit cu capul spart si cu gatul taiat in propria... The post Cu capul spart si gatul taiat in propria casa. Crima socanta inainte de Craciun in Constanta appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

