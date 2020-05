Craiova. Descoperire sinistră în cimitirul Sineasca Joi, la primele ore ale diminetii, un craiovean care a mers in cimitirul Sineasca a facut o descoperire macabra. Acesta a gasit printre morminte un sicriu deschis. Barbatul a facut fotografii si le-a postat pe un site de socializare, unde a facut mare valva si a atras multe comentarii. Este sinistru, intr-adevar, sa vezi un cosciug ravasit, scos dintr-un mormant. Capacul si partea de jos a sicriului, in care in mod normal este asezata persoana decedata, zaceau aruncate pe un morman de moloz. In jur, imprastiate, cateva ramasite textile care proveneau tot din sicriu. Cimitirul Sineasca La prima… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

