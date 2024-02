Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public Locativ (RAADPFL) Craiova vrea sa isi asigure materilele necesare pentru lucrarile funerare pe care le realizeaza contra cost in cimitirele din oras pe care le administreaza. Asa ca a scos la licitatie un contract prin interemediul caruia vrea sa aiba la dispozitie materiale de constructie, timp de un an. Contractul scos la licitatie de RAADPFL este, de fapt, un acord-cadru care a fost impartit pe cinci loturi, fiecare pentru cate un tip de material de constructie. Regia a estimat si care ar fi costurile pentru fiecare lot in parte. Valoarea totala…