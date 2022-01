In ultimele zile, numeroși specialiști avertizeaza pe Twitter ca pentru testarea rapida Covid tamponul sa fie folosit atat in nas cat și in gat, deși este mai neplacut, transmite HuffPost, care citeaza in acest sens opiniile mai multor medici. Pare ca se poate detecta mult mai bine prelevand probe atat din nas dar și din gat, noteaza epidemiologul Emma Hodcroft. Biologul Jennifer Rohn povestește propria experiența. Dupa o serie de teste de laborator negative, am urmat recomandarea de pe Twitter și am facut prelevari din gatul și nasul meu, ceea ce nu este puțin lucru cu acest tampon. Rezultatul…