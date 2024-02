Elon Musk și Donald Trump, nominalizați la Premiul Nobel pentru Pace Elon Musk, Donald Trump și Juliane Assange se numara printre nominalizații la Premiul Nobel pentru Pace. Miliardarul, proprietar al companiei X și fondator al Tesla, a fost ales ca principala opțiune de catre parlamentarul libertarian norvegian Marius Nilsen. Nilsen a declarat ca a inaintat nominalizarea lui Musk pentru ”apararea ferma a dialogului, a libertații de exprimare și (pentru ca a permis) posibilitatea de a-și exprima opiniile intr-o lume din ce in ce mai polarizata”, scrie Politico. De asemenea, el a precizat ca firmele de tehnologie ale lui Musk au ajutat „sa faca din lume un loc mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

