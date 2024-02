Datornicii la bănci nu mai pot fi hărțuiți de recuperatori Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care stabilește reguli clare pentru firmele de recuperare a creanțelor, oferind astfel o mai buna protecție debitorilor. Conform noilor reglementari, toate firmele care doresc sa iși desfașoare activitatea in Romania vor trebui sa obțina o autorizație de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Pentru a primi autorizația, firmele trebuie sa indeplineasca anumite cerințe, printre care se numara lipsa antecedentelor penale ale conducerii. ANPC va publica o lista actualizata cu firmele autorizate, pentru a spori transparența in domeniu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

