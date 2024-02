Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenintat ca armata rusa va folosi arme nucleare impotriva SUA, Marii Britanii, Germaniei si Ucrainei daca Moscova va pierde teritoriile ucrainene ocupate.

- Uniunea Europeana pregatește cel de-al 13-lea set de sancțiuni impotriva Rusiei, la doi ani de la invadarea Ucrainei! Ca de fiecare data, pachetul de sancțiuni a fost blocat de Ungaria! Așadar, Ungaria se opune din nou sancțiunilor dictate de Uniunea Europeana Rusiei ! Vorbim despre cel de-al 13-lea…

- Interviul cu presedintele rus Vladimir Putin realizat de prezentatorul american Tucker Carlson, un apropiat al lui Donald Trump, va fi difuzat joi pe site-ul sau, a anuntat miercuri aceasta fosta vedeta de televiziune pe contul sau de Instagram, noteaza AFP. Interviul va fi publicat la ora 18.00, ora…

- Ucraina și Rusia au realizat, cu medierea Emiratelor Arabe Unite, un acord privind cel mai mare schimb de prizonieri de razboi realizat din august 2023. Conform acordului Rusia a eliberat 230 de prizonieri ucrainieni, inclusiv membri ai forțelor armate și ai poliției de frontiera, in timp ce Ucraina…

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …

- Principalul lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnii, localizat recent intr-o colonie penitenciara din nordul Rusiei dupa ce a fost dat disparut aproape trei saptamani, a transmis un mesaj prin intermediul echipei sale in care susține ca nu se simte singur și ca are o stare de spirit grozava, dar ii…

- Opozantul rus intemnitat Aleksei Navalnii, ai carui apropiati au ramas fara vesti timp de cateva saptamani, a asigurat marti pe retelele sociale ca este „bine” dupa ce a fost transferat intr-o colonie penitenciara din Arctica rusa, relateaza France Presse. Deplasarea pana la noul sau loc de detentie,…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat recent ca vor exista „probleme” cu Finlanda vecina. Kremlinul este nemulțumit de aderarea acestei țari NATO, de la inceputul acestui an. Aderarea Finlandei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a adaugat circa 1.300 de kilometri la granița…