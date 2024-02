Politicianul opoziției ruse, decedat, avea un spirit unificator care amenința beneficiarii conflictului. Indiferent de cauza morții politicianului rus Aleksei Navalnii, el a fost ucis de regimul lui Vladimir Putin. A fost o execuție lenta, care a inceput cu otravirea sa cu agentul chimic Novichok in 2020 și a continuat cu tortura sadica in inchisoare, dupa mișcarea sa indrazneața de a se intoarce in Rusia in ianuarie 2021. Era iubit in Rusia. Urat de moarte la Kremlin. Dar și in unele cercuri occidentale. Vina pentru moartea lui Navalnii este in brațele președintelui rus. Chiar daca versiunea…