Josep Borrell face un anunț îngrozitor! ”Europa trebuie să se pregătească de război” Josep Borrell a venit cu un anunț care ingrozește intreaga lume. Șeful diplomației europene transmite europenilor ca trebuie sa se pregateasca de razboi. Josep Borrell i-a avertizat pe europeni sa se pregateasca de razboi ! Șeful diplomației europene spune ca este posibil ca un conflict la scara larga pe continent depașind granițele Ucrainei nu mai este chiar o ficțiune. Josep Borrell spune ca Europa trebuie sa se pregateasca de razboi „Rusia este o amenințare pentru Europa”, inclusiv prin razboiul purtat impotriva Ucrainei, dar și prin atacurile hibrid impotriva statelor membre UE, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

