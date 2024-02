Stiri pe aceeasi tema

- Trecere in neființa a lui Alexei Navalnii a adus durere in suflet in randul apropiaților sai. Soția opozantului de temut al lui Vladimir Putin se simte extrem de afectata de decesul partenerului sau. Iata ce mesaj a postat Iulia, la doua zile de la decesul soțului sau, pe internet!

- Mama lui Alexei Navalnii a fost anunțata ca trebuie sa aștepte 14 zile pentru a primi trupul neinsuflețit al fiului sau, deoarece autoritațile efectueaza o „analiza chimica”, scrie The Independent. Aceasta decizie va crește suspiciunile ca principalul critic al lui Vladimir Putin a fost otravit. Soția…

- Cadavrul lui Navalnii nu va fi dat familiei inca doua saptamani, a spus purtatorul sau de cuvant, citat de Sky News. Trupul lui Alexei Navalnii nu va fi dat familiei in urmatoarele 14 zile, potrivit purtatorului sau de cuvant.„Anchetatorii le-au spus avocaților și mamei lui Alexei ca nu le…

- Moartea lui Alexey Navalnii, principalul opzoant al președintelui rus Vladimir Putin, a starnit controverse la nivel internațional. Acum, s-au aflat noi detalii despre acest caz. Pe trupul neinsuflețit al opozantului rus Alexey Navalnii ar fi fost gasite vanatai weekendul trecut. Oficiali ai guvernului…

- Echipa lui Aleksei Navalnii a anunțat ca mama opozantului rus a primit notificarea oficiala legata de moartea acestuia, iar autoritațile ruse i-au transmis ca acesta a murit de „sindromul morții subite”. Totodata, echipa opozantului rus a cerut ca trupul neinsuflețit al lui Navalnii sa fie predat „imediat”…

- Echipa lui Aleksei Navalnii a anunțat ca mama opozantului rus a primit notificarea oficiala legata de moartea acestuis, cerand, in același timp, ca trupul neinsuflețit al lui Navalnii sa fie predat „imediat” familiei sale, scrie publicația Meduza. Purtatoarea de cuvant a lui Navalnii, Kira Yarmiș, a…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atras atenția ca sprijinul oferit Ucrainei este „o investitie in securitatea noastra”, intrucat exista un „risc real” ca presedintele rus Vladimir Putin sa nu se opreasca la Ucraina, in cazul caștigarii razboiului, transmite AFP, citata de Agerpres.„Daca…