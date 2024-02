Pandemia secolului a dispărut oficial. Ministerul Sănătății desființează testarea Covid Ministerul Sanatații a decis anularea subprogramului național prin care se asigura testarea Covid a persoanelor simptomatice, aratand ca circulația SARS-CoV-2 este in scadere și nu mai sunt necesare astfel de masuri. Dispariția testarii inseamna recunoașterea oficiala ca virusul nu mai constituie un pericol pentru sanatate, lasand in aer problema milioanelor de vaccinuri deja achiziționate. Cu […] The post Pandemia secolului a disparut oficial. Ministerul Sanatații desființeaza testarea Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

