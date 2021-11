Coronavirus în România: 1.377 de cazuri noi In ultimele 24 de ore au fost inregistrate aproape 1.400 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 88 de pacienți au murit. 1.212 de persoane sunt internate la ATI. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.776.949 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.679.942 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.377 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

