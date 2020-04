Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea sa-si suspende plata ratelor la creditele ipotecare daca vor fi indeplinite trei conditii. Ordonanta de urgenta 37/2020 adoptata de Guvern ofera posibilitatea angajatilor, dar si firmelor sa suspende pana la sfarsitul anului plata creditelor bancare. Normele de aplicare a prevederilor…

- Romanii vor putea cere amanarea ratelor la banci pe baza unei declarații pe proprie raspundere, prin care arata ca veniturile le-au scazut dupa decretarea starii de urgența și nu-si mai pot onora astfel obligațiile de plata, a anunțat Ministerul de Finanțe. Printre posibilele cauze care vor fi luate…

- Norme de aplicare: Ce documente trebuie depuse la banca, pentru amanarea plații ratelor la credite, și cine poate beneficia de aceasta facilitate Pentru a beneficia de facilitatea privind amanarea ratelor, persoanele fizice au nevoie de o declaratie pe proprie raspundere potrivit careia le-au fost afectate…

- Bancile vor amâna plata ratelor pentru toți clienții afectați de criza provocata de raspândirea COVID-19, în cazul populației fiind suficienta pentru aprobarea facilitații o declarație pe proprie raspundere ca au fost afectate veniturile fața de situația anterioara declanșarii situației…

- Banca Centrala a Bulgariei a cerut vineri creditorilor sa vina cu un set comun de reglementari privind amanarea platii ratelor, pentru a-i ajuta pe cei care au imprumuturi si sunt afectati de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters, citata de Agerpres. Bancile comerciale…

- Ordonanta de Urgenta care permite romanilor sa isi amane plata ratelor la credite, pentru o perioada de pana la 9 luni, din cauza pandemiei coronavirusului, a fost publicata in Monitorul Oficial si intra in vigoare. Ce prevede Ordonanta de UrgentaPerioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile…

- Guvernul de la Roma ofera italienilor un respiro financiar, suspendand plata ratelor la creditele ipotecare, in condițiile in care mulți italieni vor avea de suferit din cauza carantinei totale, a anunțat marți guvernul, potrivit Reuters.Decizia suspendarii ratelor pentru creditele ipotecare a fost…