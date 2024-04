Băncile, spulberate de Curtea Constituțională. Creditele ipotecare pot fi anulate Bancile au atacat din nou la Curtea Constituționala Legea darii in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pe motiv ca se aduce o grava atingere dreptului la libertate economica și libertații comerțului și ca impiedica creditorul sa-și recupereze creanța in integralitatea sa. In decizia de respingere a sesizarii, CCR […] The post Bancile, spulberate de Curtea Constituționala. Creditele ipotecare pot fi anulate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

