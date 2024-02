Vrei să iei un credit ipotecar în 2024? Ce dobânzi au băncile și la ce rate trebuie să te aștepții Cat mai sunt dobanzile si ratele lunare la creditele ipotecare in cazul dobanzilor fixe si in cazul dobanzilor variabile la bancile mari? Care mai sunt ofertele bancilor? Dobanzi intre 8% si 9% la ipotecarele cu dobanzi variabile si dobanzi intre 5,6% si aproape 6% la ipotecarele cu dobanzi fixe. In cazul ofertelor bancilor pentru creditele ipotecare cu dobanda fixa, conform simularilor AVBS Credit pentru exemplul unui credit ipotecar de 300.000 lei, pe 30 de ani, cu dobanzi fixe pe 3-5 ani, dobanzile oferite acum de banci sunt intre 5,59% si 5,94%, rezultand rate lunare intre 1.700 lei si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

