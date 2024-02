Stiri pe aceeasi tema

- Cat mai sunt dobanzile si ratele lunare la creditele ipotecare in cazul dobanzilor fixe si in cazul dobanzilor variabile la bancile mari? Care mai sunt ofertele bancilor? Dobanzi intre 8% si 9% la ipotecarele cu dobanzi variabile si dobanzi intre 5,6% si aproape 6% la ipotecarele cu dobanzi fixe. In…

- Cresterile anuale ale preturilor de baza au fost de 2,8%, in conformitate cu previziunile economistilor intervievati de Reuters. Inflatia a fost de 2,9% in decembrie, in crestere de la 2,4% in noiembrie, in mare parte din cauza incetarii masurilor de sustinere a preturilor energiei. Inflatia de baza…

- La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2022 era de 3,02%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 6,19%, de la 6,22%, iar ROBOR la 12 luni a coborat la 6,21% de la 6,24%.In ceea ce priveste…

- Scaderea inflației și a Indicelui de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) din ultimele trei trimestre din 2023 au creat sentimentul ca perioada de instabilitate economica a trecut și ca dobanzile la creditele bancare vor ȋncepe sa scada. Ȋn acest context, ȋn 2024, este posibila creșterea…

- Noul an vine cu vesti proaste pentru economia Europei: revenirea inflatiei in zona euro zguduie sperantele investitorilor legate de potentialele reduceri ale ratelor dobanzilor. Analistii se asteapta ca nivelul inflatiei sa fi crescut din nou in cea mai mare parte a Europei, punand sub semnul intrebarii…

- Scaderea inflației și a IRCC din ultimele trei trimestre din 2023 au creat sentimentul ca perioada de instabilitate economica a trecut și ca dobanzile la creditele bancare vor ȋncepe sa scada.

- Bancherii centrali susțin ca lupta impotriva inflației, dar au devenit specialiști in comunicate lipsite de claritate. Politica monetara a costurilor de imprumut pare un joc de alba-neagra pe nervii cetațenilor, companiilor și guvernelor. Banca Centrala Europeana ar putea fi nevoita sa majoreze din…

- Fostul director executiv al companiei aeriene Air New Zealand, Christopher Luxon a preluat luni, oficial, functia de prim-ministru al Noii Zeelande, angajandu-se sa scada inflatia si ratele dobanzilor, informeaza AFP, citat de Agerpres.Christopher Luxon a preluat mandatul la sase saptamani dupa victoria…