Sondaj: Prețurile locuințelor rămân constante Prețurile locuințelor raman constante. Majoritatea bancilor susțin ca prețul mediu pe metru patrat al unei locuințe a ramas constant in T4 2023, iar perspective in trimestrul 1 (T1 2024) sunt de menținere a acestor prețuri, scrie economica.net . Bancile au raportat in ultimul sondaj BNR menținerea standardelor de creditare pentru imprumuturile și liniile de credit acordate companiilor nefinanciare, precum și pentru creditele imobiliare. Ultimul sondaj BNR arata ca majoritatea bancilor susțin ca prețul mediu pe metru patrat al unei locuințe a ramas constant in T4 2023, doar 6,8% dintre banci indicand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

