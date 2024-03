Băncile cu capital austriac BCR şi Raiffeisen au creşteri modeste la creditare Bancile cu capital austriac Banca Comerciala Romana (BCR) si Raiffeisen Bank au inregistrat in anul 2023 creșteri modeste ale volumului de creditare, de doar 6%, respectiv 3%, situandu-se sub rata inflației și sub media de creștere a creditarii la nivelul intregului sistem bancar din Romania, care a fost de aproximativ 7%. Dinamica survine intr-un context in care economia romaneasca a generat o expansiune de 2%, iar inflația anuala a scazut la 6,6%. Instituțiile financiare din Romania cu investiții austriece, alaturi de alte entitați bancare internaționale de la noi, se bazeaza pe fondurile acumulate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

