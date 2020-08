Stiri pe aceeasi tema

- Medicul infectionist Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, a afirmat, luni, ca, ar trebui alcatuit un ghid simplu pentru revenirea elevilor in școli. Intr-o postare pe facebook, medicul face referire la un studiu care demonstreaza ca efectele Sars-CoV-2 asupra…

- Romania a inregistrat in ultima saptamana a doua cea mai mare rata de pozitivare din Europa, dupa Ucraina. Conform datelor furnizate de Our World in Data, 5,8 romani au fost depistați pozitivi la 100 de teste prelucrate, in timp ce in Ucraina, care inregistreaza cea mai mare rata din Europa, 7,6 persoane…

- Oamenii de știința care efectueaza monitorizarea de rutina a tulpinilor de gripa in China au descoperit ca porcii sunt infectați pe scara larga cu un virus cu potențial de declanșare a unei pandemii. Tulpina, numita G4, este un amestec genetic de trei linii și are un potențial ridicat de mutații la…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Exista mai multe explicații pentru faptul ca majoritatea muncitorilor sezonieri din abatoarele germane este formata din romani sau polonezi. Transformarile aparute in industria carnii in urma cu 50 de ani, discrepanțele mari intre Europa de Est și Europa de…

- Intrebarea aparține cotidianului german “Bild”, care publica in ediția online de vineri rezultatele studiului realizat in stațiunea montana Ischgl din Austria, locul din care noul coronavirus s-ar fi raspandit peste tot in Europa. Concluziile cercetarilor efectuate de oamenii de știința de la Universitatea…

- Pandemia de coronavirus pare a fi urmata de o noua provocare pentru Europa, la fel de amenințatoare pentru viața oamenilor și care pune la incercare guvernele. Bloomberg considera ca fenomenul va aduce cea mai grava recesiune economica pe care o va traversa regiunea de la caderea comunismului Este vorba…

- IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, a plecat in lumea veșniciei la varsta de 90 de ani. Sfinția Sa și-a dat obștescul sfarșit marți noapte la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” București, acolo unde era internat de pe 20 aprilie, dupa ce a fost infectat cu COVID-19. Anunțul oficial…

- Sefa DSP Suceava a fost inlocuita din functie, la cateva zile dupa ce a explicat public ca numarul uriaș de infectari COVID-19 din județul supranumit Lombardia Romaniei a fost greșit. Manuela Trifan, delegata la sefia institutiei odata cu apariția focarului de coronavirus, a confirmat marți, intr-o…