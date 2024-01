Copil de 14 ani, spulberat de o mașină. Minorul se juca pe marginea șoselei ”La data de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Campina, au fost sesizati despre faptul ca pe aleea aferenta strazii Garii, din comuna Filipestii de Padure, s-a produs un accident rutier”, a transmis, miercuri seara, IPJ Prahova.Sursa citata a precizat ca politistii s-au deplasat la fata locului si, din primele verificari, a reiesit ca un barbat de 43 de ani, in timp ce conducea un autoturism, ar fi acrosat un minor de 14 ani, care se juca pe partea carosabila a sectorului de drum.”In urma producerii accidentului a rezultat vatamarea corporala a minorului,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

