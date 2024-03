Stiri pe aceeasi tema

- O situație fara precedent a avut loc, de curand, in Capitala! Pe geamul deschis al unei mașini aflat in mers un copil mic, a fost filmat in timp ce era aplecat peste usa autoturismului. Itaa imaginile care au șocat internetul!

- A fost gasit șoferul in mașina caruia a fost filmat un copil aplecat pe geamul deschis, in mers: Ce sancțiuni a primit A fost gasit șoferul in mașina caruia a fost filmat un copil aplecat pe geamul deschis, in mers. A primit avertisment scris și 3 puncte penalizare, anunța Mediafax.Polițiștii…

- Imagini socante surprinse in traficul din Capitala. Pe geamul deschis al unui BMW aflat in mers se vede un copil mic, aplecat peste usa masinii. Copilul este imbracat cu o geaca roz si poarta o caciulita in cap.

- O femeie din Maramures s-a filmat in timp ce conduce o masina avandu-l in brate pe copilul sau in varsta de noua luni, iar pentru fapta sa femeia a fost amendata cu 825 de lei. Potrivit glasulmm.ro, politistii din Borsa s-au sesizat sambata, dupa aparitia unui filmulet in mediul online in care o femeie…

- O fata de 10 ani a murit dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in afara partii carosabile, soferul pierzand controlul volanului. Tragedia a avut loc sambata dupa amiaza pe DN7, pe raza comunei Vetel. Un barbat, de 42 de ani, din Deva, care conducea un autoturism din directia Deva-Ilia, a pierdut…

- Un sofer de 18 ani a murit dupa ce a derapat si a intrat cu masina intr-un stalp de pe Șoseaua Antiaeriana din Bucuresti. Tanarul luase permisul de conducere in urma cu o luna. Primele date arata ca tanarul a pierdut controlul volanului cand a incercat sa evite un autoturism care a intrat pe șosea…

- 175 kg de peste, fara documente justificative, descoperite de politistii de frontiera tulceni, in portbagajul unui autoturism.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in zona localitatii Babadag, un cetatean roman care conducea un autoturism…

- O femeie și un copil au fost loviți, luni seara, de o mașina in timp ce traversau pe trecerea de pietoni o strada din Targu Mureș. Accidentul a avut loc pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Targu Mureș. O mașina condusa de un barbat de 74 de ani, din Mediaș, ar fi lovit o femeie de 46 de ani și un copil…