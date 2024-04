Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 19 ani a fost data disparuta in urma cu o saptamana, iar de curand, a fost gasita moarta. Ana-Maria a fost luata cu mașina la ocazie, iar cu puțin timp inainte de acest moment, a vorbit cu iubitul ei.

- Ana-Maria Guja, tanara insarcinata care a disparut dupa ce a fost luata la ocazie si care a fost cautata de 900 de oameni timp de o saptamana, a fost gasita moarta. Presupusul criminal ar fi un fost polițist, cel care a luat-o pe fata la ocazie. Citește și: Politistii au retinut peste 1.100 de permise…

- Ana-Maria Guja, tanara insarcinata care a disparut dupa ce a fost luata la ocazie si care a fost cautata de 900 de oameni timp de o saptamana, a fost gasita moarta. Presupusul criminal ar fi un fost polițist, cel care a luat-o pe fata la ocazie.

- Ana Maria, tanara din Orhei (Republica Moldova) disparuta dupa ce s-a urcat intr-o mașina la ocazie acum 8 zile, a fost gasita moarta. Șoferul vehiculului a fost reținut. Pe 12 aprilie, la ora 21.00, ea a urcat intr-un autoturism și a plecat intr-o direcție necunoscuta. Poliția de peste Prut a solicitat…

- Un copil de opt ani care traversa o strada din Alba Iulia pe trecerea pentru pietoni a fost lovit de un autoturism care se deplasa in spate si al carui sofer nu a oprit. Tatal victimei a anuntat Politia cu privire la accident. Soferul implicat, o femeie, a fost gasit si este cercetat penal, potrivit…

- Un caz ingrijorator a alarmat, in cursul zilei de azi, atat o mulțime de persoane, cat și autoritațile. O situație șocanta a avut loc chiar in Capitala, unde pe geamul deschis al unei mașini aflat in mers, un copil mic a fost filmat in timp ce era aplecat peste usa autoturismului. Iata cine este șoferul…

- O fetita de 9 ani din Galati a murit, miercuri dimineata, in apartamentul in care locuia cu familia, fiind gasita de un echipaj SMURD cu urme de violenta extrema pe corp, relateaza News.ro.Politia si procurorii fac cercetari la fata locului pentru a stabili imprejurarile in care a murit fetita.”La…

- O fetita de 9 ani din Galati a murit, miercuri dimineata, in apartamentul in care locuia cu familia, fiind gasita de un echipaj SMURD cu urme de violenta extrema pe corp, relateaza News.ro.Politia si procurorii fac cercetari la fata locului pentru a stabili imprejurarile in care a murit fetita.”La…