- „Pirat auto” din Coțușca lasat fara mașina șase luni. Polițiștii l-au prins cu oameni luați „la ocazie” Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul județean DJ 282, in comuna Coțușca, un autoturism condus de un barbat, de 45 de ani, din aceeași localitate. In urma verificarilor…

- O mașina a poliției a fost luata pe sus de cațiva barbați, dupa ce aceasta a blocat accesul unei ambulanțe, care era intr-o misiune de serviciu. Cazul a avut loc astazi, la Cantemir, iar imaginile video au aparut pe rețelele de socializare.

- Actorii romani ce au pus in scena piesa ”Hoți de onoare” și, la plecare, au avut neplacuta surprinza sa afle ca le-a disparut mașina din parcare. Cunoscutul cuplu de actori Oana Moșneagu și Vlad Gherman au crezut ca e o farsa in ton cu spectacolul lor insa și-au dat seama ca nu e chiar așa. Cei doi…

- In punctul de trecere a frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe a avut loc intrevederea bilaterala intre conducerea Poliției de Frontiera a Republicii Moldova și cea a Serviciului Graniceresc de Stat al Ucrainei. Ocazie, in care a fost reconfirmata dorința unei colaborari continue și consolidate intre…

- Un nou caz șocant a fost povestit astazi, pe data de 14 februarie 2024, la Acces Direct! Doina a disparut in urma cu 6 luni! Cei 6 copii ai ei se afla intr-o situație disperata și o cauta zilnic. Femeia a fost luata cu o mașina neagra, iar de atunci nu s-a mai intors acasa. Iata ce au transmis copiii…

- O masina si o caruta s-au ciocnit, vineri seara, in judetul Bistrita-Nasaud, iar o femeie si doi barbati au fost raniti, Femeia, de 21 de ani, care este insarcinata, prezinta episoade de pierdere de constienta.”Un echipaj de prim ajutor SMURD si un echipaj de pompieri pentru masuri API, cu sprijinul…

- Pompierii militari din Prundu Bargaului au fost solicitați sa intervina in Piatra Fantanele, la un accident rutier provocat de un tanar de 19 ani. Din primele informații, victima ar fi ramas inconștienta, incarcerata in mașina distrusa. Pompierii militari au gasit victima: un tanar in varsta de aproximativ…

- L-ai vazut pe adolescentul de 17 ani din imagine? Daca da, suna de urgența la 112! Baiatul a disparut de azi dimineața, in jurul orei 11:30, din comuna Urzica, județul Olt, iar de atunci nu mai știe nimeni nimic de el. Poliția a fost alertata de fratele lui.